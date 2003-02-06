Написать мобильную игру на Unity 3D

$25
Разработка игрЗакрыт2 заявки62 просмотра
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Написать мобильную игру с одной большой локакцией, где персонаж от первого или третьего лица может рисовать на всех объектах.

Unity
4 месяца назад
DawnWithNine
35 летБеларусь
год в сервисе
Был
4 месяца назад
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