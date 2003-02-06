Написать мобильную игру на Unity 3D

Привет. Ищу разработчика, который знаком с правилами и особенностями игры в Blackjack. Что требуется: нужен алгоритм, который с учетом оставшихся карт в шузе определяет рекомендуемое действия для игрока.То есть: алгоритм на вход получает карты игрока (2 и ...