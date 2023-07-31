Создание концепта игры-платформера ( Unity для Android / IOS )

Небольшая игра-платформер:



Персонаж будет перепрыгивать со здания на здание. Цель - попасть как можно ближе к центру крыши.

Мир генерируется до бесконечности



Необходимо:



1) Механизм генерации веревки из составных частей (для эмуляции физики раскачки на веревке)

2) Stickman-персонаж, который имеет подвижность рук (физика ног, скорее всего, не нужна, но обсуждаема)

3) Генерация мира (здания генерируются на практически одинаковом горизонтальном удалении друг от друга, но на разной высоте относительно нижней границы viewport`а)

4) Механизм отцепления Stickman`а от веревки и свободное падение по параболе на крышу здания (g != 9.81, а чуть ниже, чтобы падение было медленнее )

5) Расчет очков за падение. (Если принять центр крыши за условные 100 очков и шириной в 100 юнитов, то расчет следующий: (100 - (<Удаление от крыши в каких-то юнитах> * 1) )