Дано: Unity package c персонажами Character Creator 2D от разработчика Mochakingup, ссылку на него вставить не могу, можно загуглить, что это такое. Пакет легально куплен. Там возможно выбрать тип тела персонажа, одежду и ...
Создание концепта игры-платформера ( Unity для Android / IOS )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшая игра-платформер:
Персонаж будет перепрыгивать со здания на здание. Цель - попасть как можно ближе к центру крыши.
Мир генерируется до бесконечности
Необходимо:
1) Механизм генерации веревки из составных частей (для эмуляции физики раскачки на веревке)
2) Stickman-персонаж, который имеет подвижность рук (физика ног, скорее всего, не нужна, но обсуждаема)
3) Генерация мира (здания генерируются на практически одинаковом горизонтальном удалении друг от друга, но на разной высоте относительно нижней границы viewport`а)
4) Механизм отцепления Stickman`а от веревки и свободное падение по параболе на крышу здания (g != 9.81, а чуть ниже, чтобы падение было медленнее )
5) Расчет очков за падение. (Если принять центр крыши за условные 100 очков и шириной в 100 юнитов, то расчет следующий: (100 - (<Удаление от крыши в каких-то юнитах> * 1) )
- Похожие заказы
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Простая 2D игра в одноклассники, вк плей, яндекс игры. ориентированная на пенсионеров, в которой нужно выращивать овощные культуры, цветы, ( возможно скот ). Первый экран игры-условная грядка с овощами или клумба, на которой можно ...Закрыт3 месяца назад
Требуется джуниор разработчик игр UE5, более-менее разбирающийся в блюпринте. Основная задача будет состоять в помощи разработке механик на том же самом бп. Работа не крупная (но, возможно, достаточно долгосрочная), желательно иметь связь по дискорду. ...Закрыт3 месяца назад
Найти мобильную игру с открытым кодом ? доработать под требования ? заменить ассеты графики (предоставим) Игра для android & iOS. Пожелания по платформе - Unity or UE Особенность игры - игровые монеты можно ...Закрыт3 месяца назад
Внешний вид пользовательской части не интересен нужно всего 2 функции регистрация и авторизация всё через API задача максимально простая и много времени не займет бюджет 10 долларовРазработка игр1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
В поиске людей для разработки игры для долгосрочного сотрудничества. Необходимо разработать с нуля (будет дан шаблон кода из другой подобной игры) мобильную браузерную онлайн игру. В разработке основным кодом для подобных игр является PHP, но ...Разработка игр6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Привет. Ищу разработчика, который знаком с правилами и особенностями игры в Blackjack. Что требуется: нужен алгоритм, который с учетом оставшихся карт в шузе определяет рекомендуемое действия для игрока.То есть: алгоритм на вход получает карты игрока (2 и ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужна сборка GTA Радмир даже устаревшая и лаунчер с современными машинами. Помощь в хостинге и установке.Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужна майнкрафт сборка похожая на https://vk.com/ostrov77 ... ну и соответственно помощь в выборе хостинга и запуске. Жду предложений.Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 месяца назад