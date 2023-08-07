Разработка гейм дизайна

$50
Разработка игрЗакрыт2 заявки24 просмотра
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Необходимо разработать гейм дизайн игры. А также взаимодействовать с командой разработки. Сумма заказа обсуждается отдельно, стоимость указана в виде примера

4 месяца назад
guest_1693745728233
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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