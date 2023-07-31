Добавить механику лутбоксов

Написать мобильную игру с одной большой локакцией, где персонаж от первого или третьего лица может рисовать на всех объектах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общая схема проекта
Это модель игры, в которой есть:
внутриигровая валюта
магазин с 2 слотами, в каждом из которых есть некоторое количество этой валюты
условный матч, в который можно сыграть за некоторую "ставку" в игровой валюте.
За поражение в матче игрок теряет свою ставку, за победу, наоборот, получает валюту в размере ставки.
Сам матч условный: это просто рандомное определение выиграл/проиграл.
Архитектура имитирует разделение на клиент и авторитарный сервер. На клиенте обрабатывается пользовательский ввод и все что связано с отображением, на сервере вся бизнес логика.
Клиент и сервер выделены в отдельные "packages", подключаемые через PackageManager. Это сделано для максмальной изоляции кода. На сервере есть свои компоненты, реализующие логику фич (Wallet, Shop, Match). На клиенте - свои.
Необходимость разобраться в том:
как взаимодействуют клиент и сервер,
как учитывать лаг сети (обмен данными между реальным клиентом и реальным сервером не будет мгновенным)
как сервер сохраняет и восстанавливает данные между сессиями игрока.
Нужно сделать новую функциональность в рамках тех подходов, которые уже есть в проекте.
Задание
За каждую победу в матче может быть выдан 1 лутбокс. У игрока всего 2 слота под лутбоксы. Это значит, что когда оба слота будут заняты, лутбоксы за победы перестанут выдаваться до освобождения хотя бы одного слота.
После того, как лутбокс попал в слот игрок может нажать на кнопку и начать его "разблокировку". Разблокировка длится 20 секунд.
По истечению времени разблокировки лутбокс считается доступным к "открытию". Одновременно на разблокировке может находится только 1 лутбокс Открытие означает освобождение слота с начислением контента лутбокса.
Открытие происходит по нажатию на кнопку слота.
То есть, лутбокс не открывается автоматически по истечению времени, а остается лежать в слоте до тех пор, пока его не откроют.
Контент лутбокса - внутриигровая валюта. Может быть 2 типа лутбоксов по объему контента:
большой (содержит 100 валюты)
маленький (содержит 20 валюты)
Принцип выдачи типа лутбокса при победе:
каждый 4й лутбокс должен быть большим, остальные - маленькие.
Реализовать игровую механику и отображение в GUI с использованием immediate mode GUI.
То есть, GUI такое же, как уже сделано в проекте для всего остального.
То, как будет выглядеть в итоге интерфейс - на ваше усмотрение.
Но там должны быть ясно различимы 2 слота для лутбоксов, состояние этих слотов (пустой / ожидает / разблокируется (с отображением таймера) / готов к открытию).
Референс: Bowling Crew, Golf Clash, Clash Royale
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