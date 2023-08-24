Bug fixing в компьютерной игре

Разработка игрЗакрыт4 заявки19 просмотров
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Стартапу по разработке компьютерной игры требуется специалист для устранения текущих багов.

Опыт работы с C# Unity от 3 лет, знание английского языка ( команда интернациональная, документация по багам на английском). Перед началом работ необходимо будет подписать NDA.

3 месяца назад
guest_1694157124482
Италия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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