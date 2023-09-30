Оптимизировать игру на unity

Потрібно розробити MVP розважальної слот гри. Backend - Python, використовуємо криптостійкий генератор випадкових чисел. Frontend - головна вимога повноцінна, нормальна робота на більшості мобільних пристроїв та ПК, різні ОС та браузери. Загальні ...
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Есть готовый билд игры, необходимо оптимизировать до 100 МБ, билд игры должен быть на WebGL. Более подробное ТЗ прикрепил к задаче.
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