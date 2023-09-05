[Для начинающих фрилансеров] - Создание анимаций для игры

Разработка игрЗакрыт2 заявки59 просмотров
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Команда ASMgw ищет аниматора(+риггера).

Задача:

Создать по текстовому описанию (+ТЗ) определённые анимации, на движке UE5.


Предоставим весь материал, рассмотрим все входящие предложения. Если есть желания помочь и более опытным фрилансерам, будем рады и благодарны.

3 месяца назад
KaiserxPyro
Кайсер 
23 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
13 дней назад