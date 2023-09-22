Безкоштовна, розважальна слот гра

Потрібно розробити MVP розважальної слот гри.

Backend - Python, використовуємо криптостійкий генератор випадкових чисел. Frontend - головна вимога повноцінна, нормальна робота на більшості мобільних пристроїв та ПК, різні ОС та браузери.

Загальні вимоги

Безкоштовна гра, без реєстрації, для проведення безкоштовних розіграшів цифрового контенту - це може бути посилання, картинка, текст. Для широкого кола користувачів та всіх можливих пристроїв.

Основна задача швидке завантаження гри, швидка робота на слабкому залізі, мінімальне використання даних для гри

В процесі виконання проекту щоденне інформування по стан роботи.

Опис гри

Гра з ігровим полем 3х3, одна виграшна лінія.

Гравець запускає гру кнопкою “Грати”. Ставка лише одна.

Для кожного гравця та кожну гру генеруємо окрему комбінацію на стороні сервера, там же йде перевірка на виграш, нарахування призових. На клієнтській частині обрахунок виграшів не проводиться, лише показуємо комбінації, результат гри.

Виграшна таблиця:

777 - головний приз (картинка, картинка з текстом, щоб текст можна було скопіювати, картинка із посиланням по якому можна перейти)

7 - джокер, який замінює всі інші цифри

три однакові цифри - призова гра на 7 безкоштовних раундів (444 - призова, 474, 744, 774, 477 - теж призова)

7 у будь якому місці на виграшній лінії додає ще 2 спроби (при умові, що немає іншої виграшної комбінації!!!)

Призова гра.

Автоматична участь та автоматична гра. Клієнт не може її зупинити. Якщо під час призової гри випало три однакові цифри то клієнт отримує плюс 7 безкоштовних ігор, але це не запуск нової призової гри. Наприклад у нього залишилось 3 безкоштовні ігри на призовій, випало 111, написало про виграш 7 призових, стало 10 безкоштовних. Приклад 2 - залишалось 9 призових, випало 878 - отримав плюс 7, стало 16 призових. Обмежень по кількості призових немає (поки). Призові ігри кожну 1-2 секунди (параметр має налаштовуватись).

Меню

“Виграші” - перехід в список всіх розіграшів.

“Створити” - В перспективі має бути адмінка для створення власного розіграшу, певно то буде окремий сайт. Зараз просто сторінка з контактами.

“Приз” - сторінка з описом виграшу у поточній грі.

“Правила” - сторінка з описом гри та іншими текстами.



Версія дизайну є - необхідно написати вимоги до дизайнера, щоб підготував графіку. В пріоритеті швидке завантаження гри, швидка робота на слабкому залізі.

https://www.figma.com/file/SrUjQYf84WzUgN7j0n1KXC/slot-digits?type=design&node-id=15%3A1&mode=design&t=Tb7g7W1l263R5fnd-1

При несправності, збої в роботі - всі ігри та виграші анулюються. Тобто відновлювати поточний стан гри не потрібно поки.

В базі даних зберігаємо:

Назва виграшу Кількість виграшів. Банер у гру Банер у список ігор Посилання на розіграш Опис розіграшу

Реєстрація, авторизація гравців у грі не потрібна.

Гра може тривати поки кількість виграшів по цій грі більша 0. Як тільки стане 0 всі ігри з цим призом зупиняються, пишемо клієнтам що виграшів більше немає, прибираємо зі списку ігр.

Для кожного клієнта потрібно автоматично формувати унікальне посилання. При переході у гру по персональному, унікальному посиланню він отримує 50 спроб (змінна яку потрібно буде підбирати).

При переході без унікального посилання або воно не валідне гравець попадає на сторінку із списком всіх розіграшів.

Потрібна проста адмінка де менеджер гри зможе додавати головні виграші, брати унікальні посилання на гру з конкретним виграшем. Найчастіше він буде зараз брати нові посилання - це потрібно максимально спростити.

Тестування та приймання роботи

Тест на перебір всіх комбінацій.

Використовуючи код сервера робимо в циклі перебір всіх комбінацій, призова гра не запускається, результат записати в лог.

Приклад виводу:

000 - Prize game

001

002

.

.

007 - Prize game

.

.

017 - 2

.

.

999 - Prize game



В кінці: кількість призових і кількість виграшів.



Тест по методу Монте карло

Повністю робочий режим: криптостійкий генератор випадкових чисел, призові ігри.

1 000 000 (1 млн) ігр одного гравця.

В результаті маємо отримати наступні дані:

Кількість виграшів Кількість призових (випадання 777 в основній грі!!!! 777 в призовій грі додають ще 7 ігр але не запускають нову призову гру!!) Тривалість найдовшої призової гри - кількість ігр.

Робочий тест

Для тесту потрібно буде створити мінімум три або більше головних приза.

На кожен приз буде запрошено від 10 гравців.

Кожному гравцю менеджер в адмінці має взяти персональне посилання.

Кожен гравець по ньому переходить і отримує у грі 50 спінів.

Програє всі 50 спінів, робить запит до менеджера - той знову дає нове посилання на 50 спінів.

Тест триває поки не випаде головний приз.