Помощь в создании игр 2D Unity, язык C#

Разработка игрЗакрыт13 заявок88 просмотров
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В общем. Есть идея создать игру (у меня там проект такой), в виде игры похожей на марио 2д 32*32 пикселя. В основе своей мне нужна помощь в написании самого кода на C# в Юнити. На счёт оплаты переговорим, но сразу скажу, что бюджет небольшой. Призываю больше молодёжь, которая просто заинтересована в этом, и хочет набраться опыта. (Цена написанная за заказ не настоящая).

Unity
2 месяца назад
Kiruxa_Bro3103
Кирилл 
20 летРоссия
5 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад
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