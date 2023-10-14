Помощь в создании игр 2D Unity, язык C#

В общем. Есть идея создать игру (у меня там проект такой), в виде игры похожей на марио 2д 32*32 пикселя. В основе своей мне нужна помощь в написании самого кода на C# в Юнити. На счёт оплаты переговорим, но сразу скажу, что бюджет небольшой. Призываю больше молодёжь, которая просто заинтересована в этом, и хочет набраться опыта. (Цена написанная за заказ не настоящая).