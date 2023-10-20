Скрипт для онлайн игры

$50
Разработка игрЗакрыт3 заявки303 просмотра
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Нужен скрипт на запросах для выполнения определенных действий в онлайн игре. Нужна стабильная работа без графики и желательно в многопоток.
Сама игра запускается через клиент - отдельное приложение, общается с шифрованием RSA, но я его снял.
Ничего противоправного.
Нужно заходить на аккаунты и выполнять в игре пару действий.
Кликеры не предлагать - долго и нестабильно.

2 месяца назад
guest_1697842877633
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад