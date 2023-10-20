Скрипт для онлайн игры

Нужен скрипт на запросах для выполнения определенных действий в онлайн игре. Нужна стабильная работа без графики и желательно в многопоток.

Сама игра запускается через клиент - отдельное приложение, общается с шифрованием RSA, но я его снял.

Ничего противоправного.

Нужно заходить на аккаунты и выполнять в игре пару действий.

Кликеры не предлагать - долго и нестабильно.