Скрипт для онлайн игры

Есть сайт под который нужно сделать приложение Подробности кандидатам, оставляйте телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт на запросах для выполнения определенных действий в онлайн игре. Нужна стабильная работа без графики и желательно в многопоток.
Сама игра запускается через клиент - отдельное приложение, общается с шифрованием RSA, но я его снял.
Ничего противоправного.
Нужно заходить на аккаунты и выполнять в игре пару действий.
Кликеры не предлагать - долго и нестабильно.
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