Программирование фронта на React

$200
Веб-программированиеЗавершен2 заявки25 просмотров
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Есть готовая верстка(правда обычная, не заточенная изначально не под react): https://bit.ly/46sSaEU

И готовое API: https://bit.ly/46aAONk

Необходимо запрогать front-end-часть проекта на React.

React
2 месяца назад
4natic
Антон 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
webtramp
Антон 
35 летПольша
год в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
$200
3 дня
UAHUSDT
Как всегда все качественно и с вдумчивым подходом к делу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
В очередной раз все прошло гладко. Качественная обратная связь и конкретика в плане постановки задачи, что для меня очень важно.