Налаштування RenderWare

Ищу человека, готовый сделать чит на мобильную игру Standoff2
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Потрібно налаштувати RenderWare
Для проекта: San Andreas online
Відносно скоро буде готова карта, потрібно буде усе до купи склеїти, і добавити взаємодії.
Та створити внутрі ігровий магазин (або просто подвязати до сайту)
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