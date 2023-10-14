Сервер GTA5

Любая тема или игра для андроид и исходный код для него
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Треба розробити сітку серверів gta все готовий обговорити і ТЗ і бюджет
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