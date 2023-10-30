Створити просту міні гру

$50
Разработка игрЗавершен5 заявок40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Створити просту міні гру

2 месяца назад
ins331
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$50
3 дня
RUBUAHWMZ
Все добре, виконано відносно скоро, задоволений, всім рекомендую
Хороше пояснення задачi. Супер комунікація. Рекомендую!