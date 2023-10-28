Доработать обменник на python

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок23 просмотра
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Есть готовый обменник криптовалюты (ручной обмен)

нужно перетянуть верстку и доработать логику (включая парсер курсов)

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Python
2 месяца назад
epicalyxian
Александр 
47 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад