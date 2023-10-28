Сделать сайт на Astro JS

Нужно будет компонентно, без бизнес логики заверстать, разбить по компонентам я помогу. Фактичечки нужна верстка, разбитая по файлам. используя scss в nuxt 3. Задачи будут на постоянной основе, поэтому цену обсудим уже непосредственно после общения