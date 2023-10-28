Разработка плагина для сайта на WP

Нужно реализовать в виде плагина гибкий каталог, который будет содержать в себе такую структуру:



site.com/category/ - страница раздела, например site.com/games/

site.com/category/subcategory/ страница подраздела(будет использоваться в фильтре) site.com/games/games-for-children/

site.com/category/product1/ - страница ревью - site.com/games/name-of-game/



При этом нужно реализовать фильтр(подбор товаров в категории и подкатегориях).

Так же нужна гибкость данного плагина, чтобы его можно было применять как для создания каталога игр, так и для каталога прокси например.

Реализация через ACF Constructor!!! Важно!



Дательные примеры покажу в личке(как реализовано у конкурента).

Жду предложений!