Разработка плагина для сайта на WP

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Нужно реализовать в виде плагина гибкий каталог, который будет содержать в себе такую структуру:
site.com/category/ - страница раздела, например site.com/games/
site.com/category/subcategory/ страница подраздела(будет использоваться в фильтре) site.com/games/games-for-children/
site.com/category/product1/ - страница ревью - site.com/games/name-of-game/
При этом нужно реализовать фильтр(подбор товаров в категории и подкатегориях).
Так же нужна гибкость данного плагина, чтобы его можно было применять как для создания каталога игр, так и для каталога прокси например.
Реализация через ACF Constructor!!! Важно!
Дательные примеры покажу в личке(как реализовано у конкурента).
Жду предложений!
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