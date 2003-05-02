Розробка CRM/Dashboard на bubble

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Вітаю. Ми компанія - https://phenomenonstudio.com/

Є 2 проекти для розробки на bubble

- маленька внутрішня CRM

- Dashboard

Клієнтам було запропоновано розробка на custom рішеннях, тобто на мовах програмування, але бюджети трохи перевищують можливості.

Тому було прийнято рішення розробляти продукти на bubble.

Зараз дизайн трохи складний для такого рішення, тому ми шукаємо фахівця який

- має досвід від 2 років розробки саме на bubble

- зможе привести дизайн з нашою командою до bubble рішення. Тобто щоб усе можна було реалізувати враховуючи можливості bubble. Проекти так само мають документацію

- розробити проекти

Від розробника очікуємо приклади, щонайменш 4 робіт реалізованих на bubble.

Дякую за увагу!

2 месяца назад
valeriifilimono
Валерий 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
месяц назад