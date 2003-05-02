Розробка CRM/Dashboard на bubble

В мене є сайт, написаний на ларавелі, він на впс на лінуксі лежить. суть сайта перше - управляє цінами на сайті пром.юа, друге, з нашої срм копіює дані і переносить в гугл таблицю, робить це ...
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Вітаю. Ми компанія - https://phenomenonstudio.com/
Є 2 проекти для розробки на bubble
- маленька внутрішня CRM
- Dashboard
Клієнтам було запропоновано розробка на custom рішеннях, тобто на мовах програмування, але бюджети трохи перевищують можливості.
Тому було прийнято рішення розробляти продукти на bubble.
Зараз дизайн трохи складний для такого рішення, тому ми шукаємо фахівця який
- має досвід від 2 років розробки саме на bubble
- зможе привести дизайн з нашою командою до bubble рішення. Тобто щоб усе можна було реалізувати враховуючи можливості bubble. Проекти так само мають документацію
- розробити проекти
Від розробника очікуємо приклади, щонайменш 4 робіт реалізованих на bubble.
Дякую за увагу!
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