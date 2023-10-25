MODX синхронизировать корзину на разных языках.

Прикрепляю рекомендации. Оцените пожалуйста, напишу в ЛС, обсудим.
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Нужен человек который работал c Modx и имел дело с мультиязычными сайтами.
Итернет магазин (готовая сборка) связка MODX 2.8 + Minishop 2.5 + добавленный Babel 3.1.1
На контекстах создано 2 языка.
при добавлении товара на одном языке и при переходе на другой язык товар не сохраняется в корзине.
без babel на одном языке все работало.
сайт: itsklad.com.ua
Необходимо подправить чтобы была рабочей корзина и синхронизировалась между языками.
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