MODX синхронизировать корзину на разных языках.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки65 просмотров
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Нужен человек который работал c Modx и имел дело с мультиязычными сайтами.

Итернет магазин (готовая сборка) связка MODX 2.8 + Minishop 2.5 + добавленный Babel 3.1.1

На контекстах создано 2 языка.

при добавлении товара на одном языке и при переходе на другой язык товар не сохраняется в корзине.

без babel на одном языке все работало.

сайт: itsklad.com.ua

Необходимо подправить чтобы была рабочей корзина и синхронизировалась между языками.

MODX
2 месяца назад
ruslannet
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад