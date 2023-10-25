MODX синхронизировать корзину на разных языках.

Нужен человек который работал c Modx и имел дело с мультиязычными сайтами.

Итернет магазин (готовая сборка) связка MODX 2.8 + Minishop 2.5 + добавленный Babel 3.1.1

На контекстах создано 2 языка.

при добавлении товара на одном языке и при переходе на другой язык товар не сохраняется в корзине.

без babel на одном языке все работало.

сайт: itsklad.com.ua

Необходимо подправить чтобы была рабочей корзина и синхронизировалась между языками.