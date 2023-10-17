Телеграм бот для автоматизации работы менеджеров

ТЗ:

1. Описание:

Цель проекта - создать Telegram-бота, который будет обрабатывать и объединять заявки на шеринг трансферов, обеспечивая анонимность и безопасность данных клиентов.

1. Основные функции бота:

2\.1. Регистрация/авторизация.

При первом взаимодействии с ботом пользователь должен зарегистрироваться, предоставив необходимую личную информацию (контакты).

2\.2. Создание заявки.

Пользователь может создать новую заявку, указав следующую информацию:

- Пункт отправления

- Пункт назначения

- Дата и время

- Номер рейса (если применимо)

- Количество человек

- Наличие животных, детей

- Необходимость детского кресла и прочие детали (например, наличие большого багажа)

2\.3. Публикация анонимизированной заявки в чат.

После создания заявки, бот автоматически публикует её в телеграм-чате в обезличенной форме. Сообщение содержит основную информацию о заявке и кнопку "Откликнуться" с уникальной ссылкой.

2\.4. Обработка откликов.

Когда другой пользователь нажимает на кнопку "Откликнуться", бот связывается с создателем заявки и уведомляет о потенциальном попутчике.

2\.5. Соединение пользователей.

После получения согласия от обеих сторон, бот предоставляет контактные данные путешественников друг другу.

2\.6. Объединение заявок.

Бот анализирует заявки на схожесть маршрута, времени и других параметров для предложения объединения нескольких путешественников в один трансфер. Менеджеру предоставляется информация для оформления трансфера.

1. Административные функции:

3\.1. Мониторинг и управление заявками.

Интерфейс для менеджера для просмотра, редактирования и объединения заявок.

3\.2. Управление пользователями.

Возможность блокировать или удалять пользователей.

1. Требования к безопасности:

4\.1. Бот должен хранить контактные данные пользователей в зашифрованном виде.

4\.2. Доступ к административной панели бота должен быть защищен многопроходной аутентификацией.

1. Дополнительные функции (опционально):

5\.1. Интеграция с платежной системой для предоплаты или оплаты трансфера.

5\.2. Возможность оставлять отзывы о попутчиках и просматривать рейтинг пользователей.

1. Разработка и сроки:

Укажите здесь желаемые сроки, этапы разработки, бюджет и другие конкретные детали, связанные с выполнением проекта.

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Путь клиента в боте:

1. Регистрация/Авторизация. Клиент взаимодействует с ботом впервые и регистрируется, предоставляя необходимую контактную информацию.

2. Создание заявки. Клиент выбирает опцию создания заявки и вводит все требуемые данные: пункт отправления, пункт назначения, дата, время, количество путешественников, детали по багажу, и другую необходимую информацию.

3. Подтверждение заявки. Бот предоставляет обзор введенных данных для проверки и подтверждения клиентом.

4. Ожидание отклика. После подтверждения заявки, клиент ожидает отклика от других пользователей или решения менеджера.

5. Уведомление о партнерах по трансферу. Как только найдется попутчик или группа попутчиков, бот уведомляет клиента.

6. Подтверждение бронирования. После утверждения всех деталей менеджером, клиент получает уведомление о подтвержденном трансфере.

7. Отзыв/Рейтинг (опционально). После завершения поездки, клиент может оставить отзыв о попутчиках или организации трансфера.

Путь менеджера в боте:

1. Авторизация в панели управления. Менеджер входит в специальный интерфейс для администрирования.

2. Мониторинг новых заявок. Менеджер видит поток новых заявок от клиентов.

3. Анализ и объединение заявок. Менеджер или автоматизированная система анализирует заявки на совпадение параметров и объединяет подходящие.

4. Коммуникация с клиентами. В случае необходимости уточнения деталей, менеджер может связаться с клиентом напрямую через бота.

5. Подтверждение трансфера. Как только все детали утверждены, менеджер подтверждает трансфер и отправляет информацию водителю.

6. Мониторинг статуса трансфера. Менеджер отслеживает выполнение трансферов и при необходимости взаимодействует с водителями или клиентами.

Автоматизация пути менеджера и клиента:

1. Автоматическое объединение заявок.

Используйте алгоритмы для автоматического нахождения совпадений в заявках клиентов.

2. Автоуведомления. Система автоматически уведомляет клиентов о статусе их заявок, найденных попутчиках и подтверждении трансфера.

3. Интеграция с водителями. При подтверждении трансфера, информация автоматически отправляется водителю, например, через специальное приложение или SMS.

4. Отчетность и аналитика. Автоматическое составление отчетов по выполненным трансферам, доходам, рейтингам клиентов и т. д.