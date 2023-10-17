Телеграм бот для автоматизации работы менеджеров

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ТЗ:
1. Описание:
Цель проекта - создать Telegram-бота, который будет обрабатывать и объединять заявки на шеринг трансферов, обеспечивая анонимность и безопасность данных клиентов.
1. Основные функции бота:
2\.1. Регистрация/авторизация.
При первом взаимодействии с ботом пользователь должен зарегистрироваться, предоставив необходимую личную информацию (контакты).
2\.2. Создание заявки.
Пользователь может создать новую заявку, указав следующую информацию:
- Пункт отправления
- Пункт назначения
- Дата и время
- Номер рейса (если применимо)
- Количество человек
- Наличие животных, детей
- Необходимость детского кресла и прочие детали (например, наличие большого багажа)
2\.3. Публикация анонимизированной заявки в чат.
После создания заявки, бот автоматически публикует её в телеграм-чате в обезличенной форме. Сообщение содержит основную информацию о заявке и кнопку "Откликнуться" с уникальной ссылкой.
2\.4. Обработка откликов.
Когда другой пользователь нажимает на кнопку "Откликнуться", бот связывается с создателем заявки и уведомляет о потенциальном попутчике.
2\.5. Соединение пользователей.
После получения согласия от обеих сторон, бот предоставляет контактные данные путешественников друг другу.
2\.6. Объединение заявок.
Бот анализирует заявки на схожесть маршрута, времени и других параметров для предложения объединения нескольких путешественников в один трансфер. Менеджеру предоставляется информация для оформления трансфера.
1. Административные функции:
3\.1. Мониторинг и управление заявками.
Интерфейс для менеджера для просмотра, редактирования и объединения заявок.
3\.2. Управление пользователями.
Возможность блокировать или удалять пользователей.
1. Требования к безопасности:
4\.1. Бот должен хранить контактные данные пользователей в зашифрованном виде.
4\.2. Доступ к административной панели бота должен быть защищен многопроходной аутентификацией.
1. Дополнительные функции (опционально):
5\.1. Интеграция с платежной системой для предоплаты или оплаты трансфера.
5\.2. Возможность оставлять отзывы о попутчиках и просматривать рейтинг пользователей.
1. Разработка и сроки:
Укажите здесь желаемые сроки, этапы разработки, бюджет и другие конкретные детали, связанные с выполнением проекта.
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Путь клиента в боте:
1. Регистрация/Авторизация. Клиент взаимодействует с ботом впервые и регистрируется, предоставляя необходимую контактную информацию.
2. Создание заявки. Клиент выбирает опцию создания заявки и вводит все требуемые данные: пункт отправления, пункт назначения, дата, время, количество путешественников, детали по багажу, и другую необходимую информацию.
3. Подтверждение заявки. Бот предоставляет обзор введенных данных для проверки и подтверждения клиентом.
4. Ожидание отклика. После подтверждения заявки, клиент ожидает отклика от других пользователей или решения менеджера.
5. Уведомление о партнерах по трансферу. Как только найдется попутчик или группа попутчиков, бот уведомляет клиента.
6. Подтверждение бронирования. После утверждения всех деталей менеджером, клиент получает уведомление о подтвержденном трансфере.
7. Отзыв/Рейтинг (опционально). После завершения поездки, клиент может оставить отзыв о попутчиках или организации трансфера.
Путь менеджера в боте:
1. Авторизация в панели управления. Менеджер входит в специальный интерфейс для администрирования.
2. Мониторинг новых заявок. Менеджер видит поток новых заявок от клиентов.
3. Анализ и объединение заявок. Менеджер или автоматизированная система анализирует заявки на совпадение параметров и объединяет подходящие.
4. Коммуникация с клиентами. В случае необходимости уточнения деталей, менеджер может связаться с клиентом напрямую через бота.
5. Подтверждение трансфера. Как только все детали утверждены, менеджер подтверждает трансфер и отправляет информацию водителю.
6. Мониторинг статуса трансфера. Менеджер отслеживает выполнение трансферов и при необходимости взаимодействует с водителями или клиентами.
Автоматизация пути менеджера и клиента:
1. Автоматическое объединение заявок.
Используйте алгоритмы для автоматического нахождения совпадений в заявках клиентов.
2. Автоуведомления. Система автоматически уведомляет клиентов о статусе их заявок, найденных попутчиках и подтверждении трансфера.
3. Интеграция с водителями. При подтверждении трансфера, информация автоматически отправляется водителю, например, через специальное приложение или SMS.
4. Отчетность и аналитика. Автоматическое составление отчетов по выполненным трансферам, доходам, рейтингам клиентов и т. д.
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