Онлайн-тренажер

Здравствуйте! У меня не очень обычный запрос, но осмелюсь спросить. Мне необходимо по работе ( учитель) разработать самое простое мобильное приложение. Я ищу человека, который разработал бы мне продукт и объяснил, как я могу его наполнить своими заданиями Заранее благодарю.

Что-то похожее на то, что мне нужно - приложение по ссылке

https://appadvice.com/app/d1-86-d1-82-english-d0-b0-d0-bd-d0-b3-d0-bb-d0-b8-d0-b9-d1-81-d0-ba-d0-b8-d0-b9-d1-8f-d0-b7-d1-8b-d0-ba/1567804513.amp