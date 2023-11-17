Разработка сервиса доставки продуктов

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Нам нужно завершить разработку сервиса доставки продуктов. Основной задачей будет подключение системы оплаты и проведение финального тестирования. Дизайн есть. Я надеюсь на вашу ответственность и профессионализм. В случае успешного сотрудничества, мы обсудим дальнейшую постоянную техподдержку нашего сервиса.
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