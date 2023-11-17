Разработка сервиса доставки продуктов

Команда Appomart отлично справилась с задачей по созданию сервиса доставки продуктов. Они интегрировали систему оплаты, провели тестирование и всё работает как мне нужно. Будем работать по техподдержке также с Appomart. Очень доволен результатом и рекомендую эту компанию!