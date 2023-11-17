Разработка сервиса доставки продуктов

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Нам нужно завершить разработку сервиса доставки продуктов. Основной задачей будет подключение системы оплаты и проведение финального тестирования. Дизайн есть. Я надеюсь на вашу ответственность и профессионализм. В случае успешного сотрудничества, мы обсудим дальнейшую постоянную техподдержку нашего сервиса.

2 месяца назад
andres_sg
37 летСингапур
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
schwarzman
35 летСербия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$50
30 дней
RUB
Команда Appomart отлично справилась с задачей по созданию сервиса доставки продуктов. Они интегрировали систему оплаты, провели тестирование и всё работает как мне нужно. Будем работать по техподдержке также с Appomart. Очень доволен результатом и рекомендую эту компанию!
Спасибо за ваши тёплые слова. Мы гордимся тем, что смогли достичь поставленных целей и обеспечить стабильную работу вашего сервиса доставки продуктов. Рады продолжать сотрудничество через дальнейшую техподдержку.