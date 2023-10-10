Разработка мобильного приложения для car sharing service

Добрый день, Максим.

Ищем разработчиков мобильных приложений, которые смогу с нуля разработать Android и iOS приложения для украинского car sharing service и в дальнейшем, по мере необходимости его поддерживать. Серверная часть, включая API, уже готова, дизайн в процессе. Предполагается три языковые версии интерфейса. Ориентировочное начало разработки приложения - с ноября. Бюджет - по согласованию. Хотели бы с вами пообщаться детальнее, если вам интересно. Как с вами можно связаться для назначения звонка.

С уважением,

Елена