Flutterflow приложение

Требуется разработать приложение (IOS и ANDROID) на FLUTTER. В настоящий момент Дизайн на FLUTTERFLOW. Проработаны интерфейсы и имеется описание логики. Суть приложения - типа чатрулетка только голосовой контакт между рандомными пользователями. Само соединение происходит через сервис AGORA по API (только голосовое соединение). Также будет Backend на котором требуется сохранять данные пользователей и сделать личные кабинеты. Оплата только через in-app google и apple. За каждую минуту разговора списывается оплата. Есть некоторое количество анкет которые помогают произвести матчинг пользователей. Также есть несколько страниц внутренней поддержки и информации. Тестирование и под IOS и под Android. Бюджет обсуждается. Можно только приложение а можно и бекенд и админку и API