Доработать приложение на expo react native

Доработать приложение на kotlin. Сейчас идет реализация нового приложение на expo react native. И тут нужно просто перенести управляющий класс с библиотекой в каталог android, чтобы можно было вызывать этот класс из react native. Важно сделать перенос в чистый expo react native проект сформировать build, и убедиться например, что класс LampManager импортируются и вызываются его методы. Интерфейс и прочий функционал не нужен. Более детально уже обсудим когда начнем.