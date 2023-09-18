Разработка Android-приложения. Лаунчер игры

Доработать приложение на .NETmaui. Нужен человек который вольётся в маленький коллектив и будет только рад рассказывать о своей работе в промежутках. Цена: договорная, можете предлагать свою. ТЗ: в файлах. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка Android-приложения
Техническое задание:
https://docs.google.com/document/d/1OKj06MOllHumtky1H8T55cICSoPgWmuIk7FmfBZlys8/edit?usp=sharing
Выбираю исполнителя по отзывам
Попрошу скинуть примеры прошлых работ
Работаю по предоплате
Просьба откликаться только тех фрилансеров, кто готов выделить достаточное время для выполнение задачи.
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