Разработка Android-приложения. Лаунчер игры

$300
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки50 просмотров
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Разработка Android-приложения

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1OKj06MOllHumtky1H8T55cICSoPgWmuIk7FmfBZlys8/edit?usp=sharing

  • Выбираю исполнителя по отзывам

  • Попрошу скинуть примеры прошлых работ

  • Работаю по предоплате

Просьба откликаться только тех фрилансеров, кто готов выделить достаточное время для выполнение задачи.

Android
3 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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