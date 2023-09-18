Qr scanner - парсер - шаблонная вставка

$5
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки22 просмотра
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НУжна программа на телефон. При входе открывается сканер qr кодов. который ищет такие qr коды. после сканирования программа должна переходить по ссылке и брать информацию с сайта и после должна вставлять ее в шаблон который выглядет как картинка 3. "Получатель"

3 месяца назад
guest_1695056219180
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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