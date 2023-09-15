Android webview

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки94 просмотра
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Общая логика приложения:

  1. Определить целевой пользователь или нет. Во время первого запуска приложения показать экран загрузки во время которого идет запрос на сервер. Если прилетает url, то это целевой пользователь (см. пункт 2), в другом случае это не целевой пользователь (см. пункт 3.)

  2. Целевому пользователю открыть webview (или chrome tabs) и запомнить пользователя (чтобы ему всегда открывался webview при последующих запусках)

  3. Не целевому пользователю открыть уникальную игру / приложение состоящие из нескольких экранов

Android
3 месяца назад
bogd_e
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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