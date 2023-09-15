Android webview

потребуется написать игру тз скину
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Общая логика приложения:
Определить целевой пользователь или нет. Во время первого запуска приложения показать экран загрузки во время которого идет запрос на сервер. Если прилетает url, то это целевой пользователь (см. пункт 2), в другом случае это не целевой пользователь (см. пункт 3.)
Целевому пользователю открыть webview (или chrome tabs) и запомнить пользователя (чтобы ему всегда открывался webview при последующих запусках)
Не целевому пользователю открыть уникальную игру / приложение состоящие из нескольких экранов
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