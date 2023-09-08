Нужно сделать приложение которое будет показывать все камеры экран и записываемый звук на телефоне на другое устройство, но нужно чтобы это приложение было скрытно, типо это какая-та простая игра разработанная школьником, сюжет этой игры на ваш выбор, самое главное чтобы приложение записывало экран, и все что происходит на камере и звук вокруг, в прямом эфире, и приложение для меня которое будет выдавать на другом устройстве всё это, ну или это все будет в одном приложении, нужно чтобы человек у которого стоит это приложение, не знал что все записывается