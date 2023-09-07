Через SMS сообщений

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки64 просмотра
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Приложение устанавливается на Android телефон и ожидает поступления СМС сообщения по определенной маске, задаваемой пользователем. При поступлении такого сообщения, отправляется текстовое оповещение в любой мессенджер (самый простой в реализации, рассмотрю любое предложение).

Пример маски:

Условие 1: Сообщение от номера 7123456789

Условие 2: Сообщение НЕ начинается с символов "lorem ipsum"

Условие 3: Сообщение содержит символы "start"

Все условия должны суммироваться. В приложении можно установить несколько условий "НЕ содержит" и "содержит" одновременно.

Чекбокс "реверс" - приложение игнорирует все сообщения соответствующие заданной маске, но при поступлении иного сообщения, отправляет сообщение в мессенджер.

Приложение должно быть в виде файла .apk

Приложение не должно требовать root прав

4 месяца назад
guest_1694110225574
Россия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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