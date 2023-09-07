Через SMS сообщений

Требуется заинсталить нашу сдк. [url=https://www.banuba.com/video-editor-sdk]https://www.banuba.com/video-editor-sdk [/url]Пройти путь от получения токена до запуска продукта. IOS Native Важно: Требуется снимать экран и комментировать происходящее, рассказать про все проблемы которые возникли
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение устанавливается на Android телефон и ожидает поступления СМС сообщения по определенной маске, задаваемой пользователем. При поступлении такого сообщения, отправляется текстовое оповещение в любой мессенджер (самый простой в реализации, рассмотрю любое предложение).
Пример маски:
Условие 1: Сообщение от номера 7123456789
Условие 2: Сообщение НЕ начинается с символов "lorem ipsum"
Условие 3: Сообщение содержит символы "start"
Все условия должны суммироваться. В приложении можно установить несколько условий "НЕ содержит" и "содержит" одновременно.
Чекбокс "реверс" - приложение игнорирует все сообщения соответствующие заданной маске, но при поступлении иного сообщения, отправляет сообщение в мессенджер.
Приложение должно быть в виде файла .apk
Приложение не должно требовать root прав
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