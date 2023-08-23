Мирного дня, шановне панство! Маю недороблений й додаток на iOS (Swift) і недостатньо знань, для його завершення. Потребую допомоги у вигляді погодинних консультацій або готового файлу з кодом (один екран та його модель) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка iOS приложения на SWIFT для бонусной программы магазина. Приложение представляет из себя сканер чеков(QR кодов). В качестве ТЗ описание логики работы приложения и 15 экранов в figma. Для разработки желательно иметь опыт работы с WebView и библиотеками для камеры iOS. Сроки и цена обговариваются лично.
- Похожие заказы
- $20Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $80
Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple IDМобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...Закрыт3 месяца назад
Разработать приложение которая показывает пинг и скорость интернета на карте. Приложение должно устанавливаться на телефон и отслеживать скорость интернета и пинга на карте. Нужен веб интерфейс для мониторинга. То есть пользователь катается ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $400
Есть apk мобильного приложения. В нем несколько тысяч простых схематических рисунков, которые представлены в виде кода и рисуются в момент выполнения приложения по собственному алгоритму разработчиков. Необходимо перевести эти рисунки из существующего формата в Svg ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
создание для фильма приложениеМобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо написать приложение на Java для работы с Тинькофф Инвестиции Апи.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Розробити android VPN застосунок, цікавить саме зовнішнє оформлення, а не внутрішня логіка, як зображено на прикріплених файлахЗакрыт3 месяца назад
Необходимо обновить приложение для Android, чтобы оно соответствовало актуальному уровню API и не было удалено из Google Play. При необходимости - доработать и исправить ошибки. Приложение представляет из себя камеру с возможностью выбора ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 месяца назад
В крациях. Мобильное приложение для спортивной организации, где: Тренер Спортсмен Родитель Например родитель может отследить по геолокация дошел ребёнок до тренировки , произвести оплату. Кнопка ? если ребёнок попал в ...Закрыт3 месяца назад