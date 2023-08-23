Требуется разработка iOS приложения на SWIFT

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки13 просмотров
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Требуется разработка iOS приложения на SWIFT для бонусной программы магазина. Приложение представляет из себя сканер чеков(QR кодов). В качестве ТЗ описание логики работы приложения и 15 экранов в figma. Для разработки желательно иметь опыт работы с WebView и библиотеками для камеры iOS. Сроки и цена обговариваются лично.

iOS
4 месяца назад
guest_1693567514159
Таиланд
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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