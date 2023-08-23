Допомога з розробкою Додатка

Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple ID
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Мирного дня, шановне панство!
Маю недороблений й додаток на iOS (Swift) і недостатньо знань, для його завершення. Потребую допомоги у вигляді погодинних консультацій або готового файлу з кодом (один екран та його модель)
Мова Swift
Додаток на SwiftUI
Що потребується:
треба написати Date Time Picker з можливістю вибору тривалості робочого дня, тобто 8AM - 6PM і можливістю вибору: обідня перерва, її тривалість, та чи оплачується цей час чи ні. Усе це має бути записано у змінну, яка в свою чергу буде записана до пам?яті і зчитуватись за необхідністю. Такий собі календар-калькулятор
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