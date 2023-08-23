Доработка IOS приложения

приветствую. Мы в поиске организации/фрилансера который создаст для нас саначала техническое задание, потом и сам продукт () - приложение для айфона и андроида, где в несколько этапов реализуется полная замена психолога на робота, использующего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ.
Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что вы будете доступны в назначенное время для совместных действий, таких как планирование, обсуждение задач, координация выпуска и другие оперативные мероприятия.
Мы ищем кандидата с опытом и навыками в следующих областях:
Знание и практический опыт работы с языком программирования Swift и опыт разработки с применением UDF, Redux, Flux, Data Driven ViewController, UIKit и работой с REST API. Также желательно опыт работы с Admob.
Опыт работы с модульными проектами и умение эффективно организовывать код.
Навыки работы с мультиязычностью в приложениях.
Способность анализировать, адаптировать и улучшать код, созданный другими разработчиками.
Если вы соответствуете указанным требованиям и заинтересованы в данной позиции, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения возможности сотрудничества. Мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру и обсудить детали проекта.
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