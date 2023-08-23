Доработка IOS приложения

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки12 просмотров
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Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ.

Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что вы будете доступны в назначенное время для совместных действий, таких как планирование, обсуждение задач, координация выпуска и другие оперативные мероприятия.

Мы ищем кандидата с опытом и навыками в следующих областях:

  • Знание и практический опыт работы с языком программирования Swift и опыт разработки с применением UDF, Redux, Flux, Data Driven ViewController, UIKit и работой с REST API. Также желательно опыт работы с Admob.

  • Опыт работы с модульными проектами и умение эффективно организовывать код.

  • Навыки работы с мультиязычностью в приложениях.

  • Способность анализировать, адаптировать и улучшать код, созданный другими разработчиками.

Если вы соответствуете указанным требованиям и заинтересованы в данной позиции, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения возможности сотрудничества. Мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру и обсудить детали проекта.

iOS
4 месяца назад
guest_1693320338443
Украина
4 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
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