Приложение с роботом-психологом, использующим ИИ

приветствую.

Мы в поиске организации/фрилансера который создаст для нас саначала техническое задание, потом и сам продукт () - приложение для айфона и андроида, где в несколько этапов реализуется полная замена психолога на робота, использующего "искусственный интеллект". На первом этапе должны быть реализованы простые функции общения, интервьюирования. На дальнейших - добавляются голосовая и видео интерпретация. Постоянно идет процесс совершенствования техники работы психолога.

На первом этапе, клиент имеет возможность общаться с роботом психологом, но основные сессии проводятся специалистами-людьми, а далее, чем дальше по этапам, тем большее количество функций на себя берет робот (ии).

Присылайте свои предложения по работе, с финансовой составляющей.