Требуется разработать андроид приложение с приятным интерфейсом, которое:

1. При первом запуске, генерирует и запоминает уникальный идентификатор из 8 цифр. Выводит этот уникальный идентификатор пользователю, предлагает привязать его на сайте и нажать кнопку "Готово".

2. После нажатия на кнопку "Готово", отображать для пользователя логотип и историю операций (дата, текст операции, статус).

3. В фоне обращаться на сервер по REST API, указывать уникальный идентификатор в GET запросе, и ожидать наличия json ответа с текстом операции, которую нужно подтвердить в приложении.