Панорама 360 градусов

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нужно создать приложение, которое поможет пользователю сделать панорамную фотографию 360°

пользователь делает серию вертикальных фотографий (необходимое достаточное кол-во для создания панорамной фотографии), 

  1. средний ряд по кругу

  2. верхний ряд по кругу

  3. нижний ряд по кругу

  4. верхняя точка

  5. нижняя точка

приложение должно уметь

  1. определить основную камеру пользователя,

  2. определить угол обзора камеры, 

  3. просчитать количество необходимых фотографий для сферы 360°, расставить на экране точки сьемки.

после съемки

  1. собрать/сшить все фотографии воедино (создать панорамное фото, см пример вложенный файл)

  2. сохранить этот файл в фотогалерее пользователя.

кто работал с приложением google Street View (теперь уже не доступное) тот знает о чем речь.

прикрепляю готовую панорамную фотографию, как пример

по ссылке панорама, которая генерируется сторонним приложением на основе панорамной фотографии https://10minutenwebseite.de/360/test2023-2023-09-14-10-14-12/

отвечу на вопросы, можно в телеграмм

3 месяца назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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