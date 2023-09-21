Простое мобильное приложение

1. простой дизайн (можно даже шаблонный взять - примеры скину)

2. Реклама от Яндекса, при нажатии на определённый участок экрана

3. 4 вкладки: "Играть", "Баланс", "Магазин", "Рефералы"

4. При нажатии кнопки "Играть", должно появляться изображение, которое после нажатия пропадает и на баланс прибавляется 1 балл, и так зацикленно, каждые 5 секунд (это лучше с исполнителем обсудить)

5. На вкладке balance должны быть кнопки "Ваш email/telegram"

Ваша трейд ссылка" и "Вывод"

6. Система партнёрской программы - 2,4,6,8,10% от баланса каждого приведённого