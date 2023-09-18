Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать максимально минималистический единый бекенд на несколько мобильных приложений по спортивной статистики (все приложения однотипные, разного направления). Суть бекенда получение матчей из мобильных ...
Интеграция сборщика данных для мобильного приложения
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Здравствуйте! Мы коммерческая компания занимающаяся арендой и уберизацией спецтехники.
необходимо интегрировать в наше приложение сбор данных. Сбор аудио-материалов окружения должен производиться в форматах mp3 и wav; Должна вестись запись данных об Акселерометре, GPS и тд.; Сбор данных необходимо осуществлять каждую минуту с интервалом в 2 секунды; Данные должны собираться только при активном использовании приложения в фоновом режиме; Приложение должно иметь возможность отправлять собранные данные на сервер для дальнейшей обработки и анализа; Пройти проверку обновления и работать на устройствах с Android и IOS, так как Наше приложение написано на языках программирования Kotlin и SWIFT, то необходимо написать сбор данных на идентичных языках программирования во избежании ошибок; Все операции обмена данными между клиентом и сервером будут происходить по протоколу TCP/IP.
Будем рады сотрудничать!
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