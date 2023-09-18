Интеграция сборщика данных для мобильного приложения

Здравствуйте! Мы коммерческая компания занимающаяся арендой и уберизацией спецтехники.

необходимо интегрировать в наше приложение сбор данных. Сбор аудио-материалов окружения должен производиться в форматах mp3 и wav; Должна вестись запись данных об Акселерометре, GPS и тд.; Сбор данных необходимо осуществлять каждую минуту с интервалом в 2 секунды; Данные должны собираться только при активном использовании приложения в фоновом режиме; Приложение должно иметь возможность отправлять собранные данные на сервер для дальнейшей обработки и анализа; Пройти проверку обновления и работать на устройствах с Android и IOS, так как Наше приложение написано на языках программирования Kotlin и SWIFT, то необходимо написать сбор данных на идентичных языках программирования во избежании ошибок; Все операции обмена данными между клиентом и сервером будут происходить по протоколу TCP/IP.

Будем рады сотрудничать!