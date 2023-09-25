Требуется разработка мобильного приложения для Акций и скидок в сфере оздоровительных услуг.
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Приветствую всех! Нужен разработчик мобильных приложений для написания приложения интернет магазина. Более подробней тз скину в лс.
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