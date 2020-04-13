Full-stack developer
Опыт работы более 6 лет в веб-разработке.
Услуги:
Создание ботов любой сложности (Whatsapp, Telegram, Viber, VK и т.д.)
Вёрстка HTML, JS, Bootstrap
Реализация проектов любой сложности
Починка различного рода багов
Навыки:
PHP (Laravel)
JS (jQuery, NuxtJS, VueJS)
MySQL
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Портфолио
- Телеграм-бот "Детектор лжи"296 просмотров
- Tender.az71 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Быстро и хорошо
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
$60
6 баллов
5 лет назад
Работа не сделана
$75
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель все сделал !
Ответный отзыв
Всё отлично.
$33
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё отлично
$30
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё отлично
Веб-программирование
37 отзывов(-4)
$15/час
от $15от 1 часа
#168
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#618