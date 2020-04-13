serifsafarof

Шериф serifsafarof

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Full-stack developer

Опыт работы более 6 лет в веб-разработке.

Услуги:

  • Создание ботов любой сложности (Whatsapp, Telegram, Viber, VK и т.д.)

  • Вёрстка HTML, JS, Bootstrap

  • Реализация проектов любой сложности

  • Починка различного рода багов

Навыки:

  • PHP (Laravel)

  • JS (jQuery, NuxtJS, VueJS)

  • MySQL

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Отзывы заказчиков

guest_14928979714832
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Настройка сайта под мобильные устройства.
Быстро и хорошо
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$60
6 баллов
5 лет назад
Подключить 2 API
Работа не сделана
yarik_kan
Ярослав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Парсинг результатов поиска из Ebay
Отличный исполнитель все сделал !
Всё отлично.
Ответный отзыв
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$33
10 баллов
5 лет назад
Настроить платёжную систему STRIPE
Все хорошо. Рекомендую.
Всё отлично
Ответный отзыв
sin-web
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Фид
Прекрасный исполнитель. Рекомендую!
Всё отлично
Ответный отзыв
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Веб-программирование
37 отзывов(-4)
$15/час
от $15от 1 часа
#168
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#618