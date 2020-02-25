Натянуть шаблон на движок

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки184 просмотра
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Здравствуйте. Нужно натянуть купленный шаблон на наш движок сайта.

Подробности объясню при личной беседе.

4 года назад
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$90
1 день
Сотрудничаю второй раз. Все устраивает. Рекомендую.
Всё отлично. Рекомендую
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