Поправить меню на сайте

Имеется доска объявлений на laravel Сейчас имеется возможность добавлять объявления и оплачивать статус ВИП через робокассу. Имеется личный кабинет, где пользователи могут редактировать объявления. Есть кнопка "Оплатить Вип" если объявление еще не имеет статус ВИП. 1) Нужно добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает на OpenCart - в меню не выводятся две категории товаров. Нужно поправить.
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