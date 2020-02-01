Редизан сайта

$158
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки329 просмотров
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Редизан некоторых элементов сайта

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Работа для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы.

Движок 1С-Битрикс.

Шаблон - Aspro Optimus.

Домен http://cx43960.tmweb.ru/

Задачи:

Требуется растянуть сайт на всю ширину экрана (сайчас он находится в неком "контейнере" и имеет фоновое изображение), сохранняя адекватный вид прочих элементов сайта.

После этого необходимо растянуть слайдер на весь экран по ширине и высоте как на сайте https://shokoladbar.ru/

Необходимо сделать вывод категорий продукции и самих товаров аналогично сайту https://candyland.moscow/katalog/

Карточку товара необходимо оформить https://irisdelicia.ru/products/tort_zhenskie_guby.html. Нужно добавить поля для заполнения в админ-панели сайта, чтобы можно было в дальнейшем без проблем создавать такие товары.

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Цена: 158 USD

Подробное ТЗ в приложении.

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Нужно сделать работу в срок до 30.02.2020.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMZ, Яндекс.Деньги.

4 года назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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