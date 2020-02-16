Разработать CMS на Laravel

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок216 просмотров
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Необходимо реализовать ядро CMS с блочным редактором страниц (для примера как редактор http://themes.netivo.it/getleads/). Т.е. контент-менеджер этого сайта должен уметь создравать страницы сайта из заранее задизайненных блоков их которых он может составить страницу и поментять контент.

Laravel
4 года назад
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад