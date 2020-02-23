Создать аккаунт ahrefs и majestic на 1 неделю

$5
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка448 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать аккаунт ahrefs и majestic на 1 неделю. По непонятной причине paypal не принимает карту.

Цена: 500 Р

4 года назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
geolancer123
Георгий 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов(-6)
4 года назад
$5
1 день
Георгий отлично справился с работой! С максимальной ответственностью и скрупулезностью подошел к делу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!!
Очень доволен сотрудничеством! Отличная постановка задачи, быстрая оплата. Кроме того, Дмитрий очень приятен в общении, в процессе выполнения всегда поможет. Благодарю Вас! Буду рад новым заказам! Жму руку!