Сделать быстрее сайт на wordpress, долго загружается

Верстка есть. Надо только запрограммить. Я не эксперт в вордпрессе, поэтому могу что-то сказать не так. (пишу с колокольни modx) [list=1][*]Сайт мультиязычный: eng и рус.[*]Элементы на странице делятся,на редактируемые в админке и нередактируемые. Редактируемые - я пометил ...