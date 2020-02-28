Сайт на WP по купленному шаблону

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$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки216 просмотров
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Более детальное ТЗ вышлю исполнителю.

4 года назад
mupac87
35 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DigitalDream
Александр 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$50
5 дней
WMZ
Все грамотно отработали! рекомендую всем) приятные на общение и очень исполнительные ребята ))
Мирас отличный заказчик. Постоянно на связи, быстрая проверка, хорошая оплата. Очень приятно работать.