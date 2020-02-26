Установка и настройка плагина Boxberry на WP

Здравствуйте,

На разрабатываемый интерне-магазин (WP+WooCommerce) необходимо установить и настроить плагин Boxberry.

На данный момент разработчик сайта не может настроить работу плагина.

Суппорт boxberry написал "При заполнении полей Город/Индекс у вас не срабатывает ajax вызов update checkout, соответственно, не подтягиваются способы доставки"

Возможно проблема с "кривой" темой или в чем-то еще.

Нужно разбираться и настроить работу плагина.

Возможно следующей отдельной задачей будет установка плагина доставки СДЕК.

Ссылку и доступы на сайт предоставлю выбранному исполнителю.

Заявки хотя бы без ориентировочных сроков и цены рассматривать не буду.