Установка и настройка плагина Boxberry на WP

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок381 просмотр
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Здравствуйте,

На разрабатываемый интерне-магазин (WP+WooCommerce) необходимо установить и настроить плагин Boxberry.

На данный момент разработчик сайта не может настроить работу плагина.

Суппорт boxberry написал "При заполнении полей Город/Индекс у вас не срабатывает ajax вызов update checkout, соответственно, не подтягиваются способы доставки"

Возможно проблема с "кривой" темой или в чем-то еще.

Нужно разбираться и настроить работу плагина.

Возможно следующей отдельной задачей будет установка плагина доставки СДЕК.

Ссылку и доступы на  сайт предоставлю выбранному исполнителю.

Заявки хотя бы без ориентировочных сроков и цены рассматривать не буду.

4 года назад
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
zoomplus
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$50
2 дня
Дмитрий справился со сложной работой которую не могли решить несколько разработчиков. Очень рекомендую!
Понятная постановка задач, все отлично, рекомендую!