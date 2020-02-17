Оптимировать WordPress страницу с Media по PageSpeed

Требуется оптимировать два WordPress сайта (WooCommerce) с видео и изображениями на главной в соответствии с PageSpeed.

Нужно не только установить плагины и просто все опции включить, это я и сам могу, а действительно быть специалистом этого дела.

Пожалуйста, укажите цену, а также Ваши примеры.

Спасибо.