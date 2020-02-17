Имеется доска объявлений на laravel Сейчас имеется возможность добавлять объявления и оплачивать статус ВИП через робокассу. Имеется личный кабинет, где пользователи могут редактировать объявления. Есть кнопка "Оплатить Вип" если объявление еще не имеет статус ВИП. 1) Нужно добавить ...
Оптимировать WordPress страницу с Media по PageSpeed
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оптимировать два WordPress сайта (WooCommerce) с видео и изображениями на главной в соответствии с PageSpeed.
Нужно не только установить плагины и просто все опции включить, это я и сам могу, а действительно быть специалистом этого дела.
Пожалуйста, укажите цену, а также Ваши примеры.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, На разрабатываемый интерне-магазин (WP+WooCommerce) необходимо установить и настроить плагин Boxberry. На данный момент разработчик сайта не может настроить работу плагина. Суппорт boxberry написал "При заполнении полей Город/Индекс у вас не срабатывает ajax вызов update checkout, соответственно, не ...Завершен4 года назад
Доброго дня. Нужно сделать сайт на Wordpress. https://www.figma.com/file/8d6051Oi69zVzOOpsTv3Xt/Lifehelp-WEB?node-id=2200%3A0 Примечания: - При заполнении форм, в футере Lifehelp, Inc. - не кликабельно. - Кнопка NEXT должна быть задизейблена, пока не будут заполнены все поля. - Должна быть возможность аттачить (добавлять) несколько файлов. - ...Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен4 года назад
Сделать быстрее сайт на wordpress, долго загружаетсяСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Отправка форм на сайте осуществляется с помощью плагина ContactForm (сайт на WP). Задача: помимо письма нужно еще отправлять номер телефона на адрес (урл укажу позже) из заявки (методом POST с параметром phone=[номер телефона из формы]Завершен4 года назад
Ищу программиста, кто работает на Wordpress для совершенствования сайта primarifinance.ru Нужно будет разработать раздел с информацией по вкладам, актуализировать продукты, сделать отдельный раздел с инвест портфелями (Макетов пока нет), а также внести мелкие изменения.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Более детальное ТЗ вышлю исполнителю.Завершен4 года назад
Необходимо реализовать ядро CMS с блочным редактором страниц (для примера как редактор [url=http://themes.netivo.it/getleads/]http://themes.netivo.it/getleads/[/url]). Т.е. контент-менеджер этого сайта должен уметь создравать страницы сайта из заранее задизайненных блоков их которых он может составить страницу и поментять контент.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно доработать сайт на WP . На данной площадке исполнитель взялся и не смог довести дело до конца. Есть дизайн который требует доведения до нормального состояния. А также требуется полностью сделать программную часть. По предоплате не работаю. ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Нужно установить статичную вёрстку на движок sulu цмс. Желательно не затягивать по времени. Укажите цену и время. Верстка самая обычная. 8 несложных страниц и немного js.Завершен4 года назад