Оптимировать WordPress страницу с Media по PageSpeed

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок942 просмотра
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Требуется оптимировать два WordPress сайта (WooCommerce) с видео и изображениями на главной в соответствии с PageSpeed.

Нужно не только установить плагины и просто все опции включить, это я и сам могу, а действительно быть специалистом этого дела.

Пожалуйста, укажите цену, а также Ваши примеры.

Спасибо.

WordPress
4 года назад
alex_nad
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад