Wordpress и ACF-не отобржается страница опций

Сайт crest .by На странице товара цена выводится через доп поле K2 Необходимо чтоб цена также показывалась на странице категории.
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После обновления с 4-ой версии на 5-ую ветку плагина Advanced Custom Fields (ACF) перестала работать страница опций http://joxi.ru/5mdn6G6CeYv0oA
Сама acf-options-page вшита в тему.
Если откатиться до 4-ой ветки-страница опций начинает работать, но перестает работать поле таксономии.
Нужно или подправить в 5-ой версии, или же оставить 4-ую версию и вывести поле таксономии.
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