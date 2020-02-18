Wordpress и ACF-не отобржается страница опций

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки188 просмотров
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После обновления с 4-ой версии на 5-ую ветку плагина Advanced Custom Fields (ACF) перестала работать страница опций http://joxi.ru/5mdn6G6CeYv0oA

Сама acf-options-page вшита в тему.

Если откатиться до 4-ой ветки-страница опций начинает работать, но перестает работать поле таксономии.

Нужно или подправить в 5-ой версии, или же оставить 4-ую версию и вывести поле таксономии.

WordPress
4 года назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад